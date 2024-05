Tentativo di mediazione fallito tra Università e occupanti: "Indisponibilità dei manifestanti a negoziare"

Una delegazione di rappresentanti dei presidenti di commissione di Senato e della governance di Ateneo ha incontrato questa mattina, mercoledì 22 maggio, le studentesse e gli studenti che da ormai una decina di giorni stanno occupando Palazzo Nuovo. Una scelta arrivata anche a seguito delle incursioni all'interno del Rettorato avvenute dapprima la scorsa settimana in una commissione del Cda, per poi sfociare nella giornata di lunedì 19 maggio nell'occupazione della sede via Po da parte di alcune decine di giovani che ha portato al blocco delle attività istituzionali e lavorative in Rettorato.



"L’incontro, che segue ad altri già sostenuti - fanno sapere da Unito - non ha prodotto il risultato sperato a causa della indisponibilità dei manifestanti ad una ragionevole negoziazione."



"Pur a fronte di comprensibili istanze umanitarie, che sono di tutti - si legge nella nota - dispiace dover rilevare ancora una volta un atteggiamento poco, o per nulla, costruttivo."



"Nel ribadire che l’Università di Torino è sempre pronta al dialogo, mai interrotto - infine - l’Ateneo prende atto dell’impossibilità di una rapida soluzione comune. Resta fermo l’impegno attivo di tutte le componenti di Ateneo per restituire gli spazi occupati all’intera comunità universitaria."