Cirio 'tira la volata' a Bellagamba: "Voto per un Piemonte che vuole continuare a crescere"

La sala di via Legnano era strapiena ieri sera, 21 maggio, per l'incontro organizzato con i cittadini di Borgo Mercato e i simpatizzanti di Forza Italia di Moncalieri con il candidato al Consiglio Regionale Pier Alessandro Bellagamba e il governatore uscente Alberto Cirio.

Cirio ha 'lanciato' la volata per l'imprenditore moncalierese, ricordando i risultati già raggiunti dalla sua giunta, in primis il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 13 anni. "Io ti avevo già sostenuto quando ti eri candidato a sindaco di questa città e avrò bisogno anche di te per completare il lavoro iniziato nel 2019", ha detto il presidente della Regione. "Dobbiamo essere onesti e stare sempre in mezzo alla gente. Il turismo non toglierà mai il posto dell'industria, ma fa il 10 per cento delle nostre risorse. Per questo vogliamo continuare a pedalare, io ho un lavoro anche oltre la politica. Sono un produttore agricolo di nocciole, come faccio a creare lavoro per altri se non hai mai lavorato...".

Il motivo per cui Cirio invita a votare Bellagamba è proprio questo: "Premiare la concretezza di chi viene dal mondo del lavoro. Il mio nome sulla scheda c'è, ma ricordate di scegliere per Bellagamba nella preferenza. Votando in tanti lui votate anche per me...", ha concluso Cirio, prima di salutare per recarsi a Pinerolo per un altro appuntamento elettorale.