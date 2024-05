Barillari, 10 giorni di prognosi per aggressione Depardieu: sentiti i testimoni

(Adnkronos) - Sono stati sentiti dai carabinieri i testimoni dell'aggressione al 're dei paparazzi', Rino Barillari, avvenuta ieri intorno alle 14 all'Harry's bar di via Veneto a Roma. I militari stanno inoltre acquisendo le immagini registrate dalle telecamere per capire se abbiano ripreso il momento in cui l'attore Gerard Depardieu ha sferrato i pugni contro il fotografo romano. Barillari dopo l'aggressione è andato in ospedale dove ha avuto dieci giorni di prognosi e poi in tarda serata dai carabinieri della stazione di via Veneto per presentare denuncia.

Una denuncia nei suoi confronti è stata invece presentata alla polizia dalla compagna di Depardieu, Magda Vavrusova, che lo accusa di averla spinta ''toccandomi il busto e il petto con il braccio''. ''In questo momento in cui presento la denuncia provo ancora dolore, è stato violentissimo", ha dichiarato agli agenti della questura di Roma, ai quali ha sporto denuncia per violenza, secondo quanto riferisce l'avvocato di Depardieu, Delphine Meillet.