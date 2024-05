A Beinasco aperto lo 'Sportello Viola', il punto antiviolenza della Croce Rossa

A Beinasco da alcuni giorni ha aperto lo "Sportello Viola", il punto antiviolenza gestito dalla Croce Rossa, un luogo per aiutare concretamente le vittime.

Gli enti coinvolti

Una scelta concreta, fatta per evitare che si parli della violenza contro le donne solo nei giorni che portano al 25 novembre. "Poi, nel resto dell’anno, si fa troppo poco per risolvere un problema così grave e diffuso nel nostro Paese", come ha detto il sindaco Daniel Cannati. Lo sportello di via San Felice contro la violenza di genere è nato grazie alla collaborazione tra Croce Rossa di Beinasco, consorzio Cidis e l’associazione donnexstrada.

Orari e telefono

Completamente gratuito, lo sportello è aperto ogni primo e terzo sabato del mese dalle 10 alle 12, ma resta attivo anche un servizio telefonico per raccogliere testimonianze o richieste di aiuto. Il numero da comporre è il 3534620604, ogni lunedì dalle ore 16 alle 19.