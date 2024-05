Ivrea, il liceo Musicale intitola l'aula dei bimbi a Mattia Serafini

Un'aula piena di bambini, impegnati ad alimentare il loro talento per la musica: sicuramente uno dei contesti in cui Mattia Serafini si sarebbe trovato più a suo agio, sfoderando uno di quei sorrisi che ancora oggi lo rendono indimenticabile per chi l'ha conosciuto e gli ha voluto bene.

Un'immagine che presto diventerà realtà, visto che per domani pomeriggio - sabato 25 maggio - alle 18 è fissata la cerimonia di intitolazione dell'aula bimbi del Liceo Musicale di Ivrea. Porterà per sempre il nome di Mattia, giovane funzionario del Centro congressi dell'Unione Industriali di Torino, scomparso nel 2019 all'età di 36 anni. La sua passione, traformata in lavoro, era la comunicazione: soprattutto i social e il digitale. E il suo impulso si vede ancora adesso, nelle attività di via Fanti, a Torino.



Nato a Brandizzo e laureato in economia e commercio, Mattia era appassionato di viaggi e curioso del mondo, grande sportivo, e professionista apprezzato da tutti non solo per le sue capacità, ma anche per il suo modo di porsi, la sua educazione, la sua simpatia gentile e il suo entusiasmo.



"Questa intitolazione è il modo migliore per onorare il lavoro di chi ha sempre creduto nei giovani e nella loro enorme potenzialità - dichiara Giancarlo Bonzo, consigliere del Liceo Musicale, già amministratore delegato del Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino, che assunse Mattia dopo alcune brevi esperienze lavorative e con lui condivise numerosi progetti culturali -. Mattia, per me, era come un figlio. Dal 2009, in dieci anni di collaborazione, ha saputo farsi apprezzare per modestia, stile e professionalità. La sua perdita ha rappresentato e continua a rappresentare un enorme vuoto. Passare nei corridoi del Liceo e vedere una targa con il suo nome e la sua foto è un piccolo segnale per avere sempre Mattia al mio fianco".