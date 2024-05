Sabato 25 maggio torna a Chivasso "Shopping ed aperitivo in musica" e domenica 26 sarà 2Straordinaria"!

Per tutto il periodo, ogni sabato pomeriggio a Chivasso puoi vivere un'esperienza piacevole con “Shopping ed aperitivo in musica”, lo urban podcast del Distretto Urbano del Commercio di Chivasso. Il centro storico sarà animato dai brani selezionati da ToRadio, dalle ore 16 alle 20, per accompagnare acquisti ed happy hour, dalla primavera all’autunno, sino al 28 settembre.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Commercio della Città di Chivasso, dal DUC di Chivasso e da Ascom Confcommercio Chivasso.

Tra le iniziative e gli eventi organizzati, segnaliamo, in particolare:

Negozi di borse e valigie

Vi aspettiamo in Vicolo del Portone 3/a a Chivasso, dalle 16 alle 19 presso il negozio Vendôme Chivasso Luxury Bags per lo speciale abbigliamento “L’usato di lusso” con aperitivo.

Chiamate oppure scrivete al 328 739 5523 per maggiori dettagli.

Vendôme Chivasso Luxury Bags è anche su Instagram: Vendôme Chivasso Luxury Bags

Giornata Mondiale del Gioco con ”Straordinaria”

Questa volta, domenica 26 maggio, in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, Chivasso diventa 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟐:𝟎𝟎 le piazze e le strade della Città di Chivasso si animano con un mondo di giochi, magia, Ludobus, tornei, musica, cibo, teatro, letture, balli e un grande concerto

Sarà una giornata di festa #Straordinaria per festeggiare, per inventare, per ballare, per giocare, per Antonio.

Scopri il programma delle attività e le straordin-aree: https://cav.lavaldocco.it/doc/Programma%20STRAORDINARIA%20Chivasso%202024.pdf