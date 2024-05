Attrezzature per kebab: tutto ciò di cui hai bisogno per aprire il tuo kebab

Hai deciso di aprire un kebab? Di sicuro è una mossa intelligente visto che gli italiani stanno prendendo confidenza con questo alimento di origine turca che sta diventando uno dei protagonisti dello street food.

Dal punto di vista economico, poi, l’investimento richiesto è inferiore rispetto a quello dovuto per aprire un ristorante, perché i kebab sono notoriamente locali di piccole dimensioni, la cui offerta – in termini di menu – si aggira tutta intorno al kebab.

L’investimento più importante riguarderà tutta l’attrezzatura di cui avrai bisogno per riuscire e preparare e servire il kebab rispettando la normativa.

1. Il Kebab Grill

Il kebab grill è un girarrosto munito di griglie, che possono essere elettriche o a gas. I kebab grill sono disponibili in varie dimensioni e che un diverso numero di bruciatori da uno a cinque.

La scelta del numero dei bruciatori è fondamentale perché determinerà l’efficienza di cottura del girarrosto e i consumi energetici ad esso correlati.

2. Mixer per carne

Secondo Maxima , la ricetta del kebab prevede che diversi tagli di carne vengano preparati insieme, conditi e assemblati sullo spiedo. Un mixer per la carne vi sarà sicuramente utile per preparare questo mix.

Ne esistono di diverse dimensioni, da 10 litri a 30 litri di volume interno. Sono azionabili a mano, quindi la scelta della dimensione non avrà ripercussioni sui consumi energetici. Tieni conto, tuttavia, della spesa iniziale e dello spazio che hai a disposizione nella tua cucina professionale.

3. Tagliaverdure

Le verdure possono anche essere preparate a mano, ma la giusta strumentazione può rendere il lavoro molto più efficiente. Esistono diverse tipologie di tagliaverdure professionali. Sarà il tuo menu a determinare quello di cui avrai bisogno.

4. Friggitrice commerciale

Quasi tutti i kebab offrono un contorno di patatine fritte o altri fitti finger food. Non puoi essere da meno: ti servirà pertanto una friggitrice commerciale. Anche in questo caso, dovrai scegliere le dimensioni adatte per fare i conti con lo spazio a disposizione e con i consumi.

5. Frigorifero bevande

Tutti i kebab offrono anche una scelta di bibite per accompagnare il pasto. Ti occorrerà, pertanto, anche un frigorifero bevande che potrai posizionare dietro il bancone, oppure ad accesso diretto per il pubblico.

In questo caso le dimensioni sono importantissime perché fanno molta differenza in termini di consumi energetici. È importante, quindi, evitare di procurarsi un frigo bevande troppo grande rispetto alle effettive necessità del tuo kebab.

6. Coltello elettrico

Alla base della preparazione del kebab vi è proprio il taglio della carne . Come per le verdure, questa operazione può essere fatta a mano, ma – dal momento che dovrai ripeterla più e più volte – un coltello elettrico farà sicuramente la differenza.

Conclusione

Con l'equipaggiamento giusto, avviare un kebab può diventare un'impresa redditizia e gestibile. Scegliere attrezzature efficienti e adatte alle esigenze del tuo spazio ti permetterà di servire kebab di qualità, mantenendo al contempo bassi i costi operativi e rispettando le normative vigenti.