Croce Verde Borgaro-Caselle: 501 esami medici gratuiti nella giornata della prevenzione

Lo spirito d’iniziativa, la passione e la forza del volontariato rendono possibile l’impossibile. Nessuna lista d’attesa per 501 cittadine e cittadini che il 19 maggio, nella seconda edizione della Giornata della prevenzione, si sono sottoposti a esami medici gratuiti negli ambulatori allestiti in piazza della Repubblica a Borgaro Torinese.

La Giornata della prevenzione per la tutela della salute è stata promossa dalla Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Torino sezione Borgaro-Caselle e dall’Amministrazione comunale e in collaborazione con medici e infermieri dell’Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea, il Lions Club Venaria Reale Host, l’Avis sezione di Borgaro, il Comitato donne borgaresi e l’Associazione nazionale bersaglieri sezione di Borgaro Torinese.

Un grande lavoro di squadra che ha consentito di effettuare 180 elettrocardiogrammi grazie alla Cardiologia dell’Ospedale di Ciriè con l’equipe coordinata dal primario, professor Gaetano Senatore e dalla caposala dottoressa Valentina Astegiano, 71 spirometrie a cura del Centro medico San Pietro di Caselle Torinese e del suo direttore sanitario dottor Andrea Sala. Grazie al Lions Club Venaria Reale Host sono stati erogati 153 esami per la prevenzione del glaucoma con il dottor Igor Di Carlo e 97 visite per la mappatura dei nei per la prevenzione del melanoma con il dottor Michele Sarda. Presenza inoltre dell’Avis sezione di Borgaro che ha divulgato l’importanza della donazione del sangue.

Le visite mediche e gli esami sono stati svolti in piazza all’interno delle tende del Nucleo sanitario della Protezione civile della Croce Verde Torino. I volontari e le volontarie della sezione di Borgaro-Caselle della Croce Verde si sono occupati non solo della logistica e dell’allestimento, ma anche delle prenotazioni, dell’assistenza sanitaria ai medici specialisti durante gli esami, dell’attività di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione e di formazione ai cittadini sul supporto di base delle funzioni vitali e sul massaggio cardiaco.

Filiberto Paganini, responsabile della comunicazione di Croce Verde Torino sezione Borgaro-Caselle: «Siamo molto soddisfatti della Giornata della prevenzione perché con 501 esami effettuati abbiamo di gran lunga superato i 384 dello scorso anno, segno della forte presa dell’importanza della prevenzione sulla popolazione. Prevenzione che è stata fatta su più fronti da quello sanitario, nella giornata sono stati riscontrati anche diversi casi da sottoporre ad accertamenti, a quello della diffusione della cultura del primo soccorso in modo da sapere cosa fare in situazioni di emergenza. Una sinergia straordinaria tra diversi enti che ha prodotto un servizio alla popolazione eccezionale in tempi di difficoltà del sistema sanitario, in termini di lunghe attese per l’accesso a visite ed esami specialistici».

Gaetano Senatore, primario Cardiologia dell’Ospedale di Ciriè: «L'importanza della prevenzione spesso viene vanificata dalle difficoltà di accesso alle strutture sanitarie. La possibilità di organizzare queste iniziative in piazza ci porta tra la popolazione dove possiamo effettuare screening cardiologici e informare sui corretti stili di vita oltre a indicare la necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici. Un ringraziamento da parte mia al personale medico e infermieristico della cardiologia di Ciriè che ho l'onore di dirigere perché sacrifica le domeniche per queste iniziative sottraendo tempo alle rispettive famiglie».

Mario Paolo Moiso, presidente Croce Verde Torino: «La Giornata della prevenzione per la nostra Associazione ha il duplice valore di voler essere, come sempre, a fianco delle istituzioni e del territorio per il miglioramento della coesione sociale e del benessere diffuso e dall’altra nel voler significare alla popolazione il diritto dovere della condivisione. I nostri volontari della sezione Borgaro-Caselle non sono presenti solo con il servizio d’emergenza, ma anche in tutte quelle occasioni, come questa, in cui la popolazione si riappropria del proprio territorio mettendosi al servizio dello stesso: fare il volontario fa bene a se stessi e agli altri».

La Croce Verde Torino, associata all’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), è un’associazione di volontariato fondata nel 1907 che opera nei comuni di Torino, Alpignano, Borgaro-Caselle, Ciriè, San Mauro e Venaria Reale nel campo sanitario con servizi d'istituto di trasporto e di soccorso sanitario urgente anche in convenzione con il Sistema di emergenza sanitaria 118. I servizi sono diretti a tutte le persone che, momentaneamente o permanentemente, sono in stato di necessità. Oggi i volontari soccorritori della Croce Verde Torino sono oltre 1.400 organizzati in squadre notturne e diurne.