Non si ferma la bull run delle meme coin innescata da Roaring Kitty e Gamespot, mentre la presale di Sealana supera 2,5 milioni di dollari

Secondo gli analisti, la crescita di meme coin come Roaring Kitty e GME ha generato un aumento per tutte le altre meme coin, sia quelle consolidate come Dogecoin, Shiba Inu e Pepe, sia per quelle di Solana come dogwifhat, Bonk e Book of Meme.

Anche la presale di Sealana è stata influenzata positivamente, superando i 2,5 milioni di dollari raccolti.

GME e Roaring Kitty

La meme coin GME (Gamestop) sfrutta lo stesso logo della famosa catena di rivenditori di videogiochi, pur non avendo alcun collegamento.

Il 17 maggio, il token GME è arrivato a 0,007 dollari, mentre le azioni di GameStop sono scese di circa il 20% chiudendo la sessione di venerdì a 22,22 dollari. Tuttavia, nelle ultime 24 ore il GME è sceso del 6%, arrivando a un valore di 0,0060 dollari.

Roaring Kitty (ROAR), la meme coin ispirata a Keith Gill è aumentata del 42% raggiungendo gli 0,008 dollari. Come la memecoin GME, il token Roaring Kitty non ha alcun collegamento con l’analista o il suo account.

Roaring Kitty è il nickname utilizzato da Keith Gill, un ex analista finanziario e trader. Sia il subreddit r/WallStreetBets che Gill hanno avuto un ruolo di primo piano nello short squeeze di GameStop del 2021, quando le azioni della società sono aumentate di oltre il 1000%.

L’aumento del token ROAR è stato generato proprio da un post di Keith Gill, dopo quasi tre anni di inattività sui social network.

Le meme coin in crescita

Secondo gli analisti, l’aumento di Roaring Kitty e GME ha favorito la crescita anche delle altre meme coin, riaccendendo l’hype dei trader per questa tipologia di criptovalute.

Nelle ultime 24 ore si sono osservati aumenti di valore per Dogecoin (10%), Shiba Inu (7,06%), Pepe Coin (29%), WIF (2,18%), Floki (10,93%), BONK (31,01%) e Book of Meme (5,06%).

Questa nuova crescita segue quella dell’ultimo mese, con le meme coin di Solana che sono aumentate di valore nonostante il mercato negativo di metà aprile e inizio maggio.

Il rinnovato interesse dei trader ha favorito anche la presale della nuova meme coin di Solana, SEAL.

Cos’è Sealana

Sealana è una nuova meme coin basata su Solana. La meme coin ha come mascotte una foca patriottica e sovrappeso, ispirata dal "World of Warcraft guy" della serie South Park.

L’intento degli sviluppatori è scimmiottare il classico trader “degen”, intento a passare intere giornate davanti al PC alla ricerca di meme coin per arricchirsi.

All’inizio della presale era possibile comprare 6.900 SEAL con un singolo SOL, utilizzando un wallet compatibile con Solana.

Il team di sviluppo ha aggiornato la presale, permettendo l’acquisto del token SEAL a 0,022 dollari tramite ETH, SOL, BNB, USDT o carta di credito.

A differenza di altre meme coin in presale sul mercato, il progetto non presenta tokenomics, roadmap o un whitepaper, inoltre non dà la possibilità di fare staking dei token.

Nonostante queste mancanze, Sealana sta riscuotendo un notevole successo, con gli analisti che ritengono possa generare guadagni del 10x dopo il listing su DEX.

In generale, SEAL potrebbe ricevere una notevole spinta sia dall’attuale fase positiva delle meme coin, sia dal successo dei token basati su Solana.

Inoltre, con un listing nei prossimi mesi, Sealana potrebbe godere della nuova fase del mercato rialzista generata dall’attesa crescita post-halving del Bitcoin.

