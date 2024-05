Scippa la borsa a una ragazza in centro, ma dimentica il gps del cellulare attivo. Il ladro finisce in trappola

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia San Carlo hanno arrestato un 40 enne nordafricano che poco prima si era reso responsabile di un furto ai danni di una giovane a passeggio per le vie del centro.



L’uomo, dopo averle scippato la borsetta che la giovane teneva in spalla, era riuscito a fuggire nelle vie non poco distanti di Porta Palazzo ma il pronto intervento della pattuglia dei carabinieri ha fermato la sua fuga nei pressi di Via Cottolengo. L’autore del furto è stato bloccato dai militari con ancora in mano la borsetta della ragazza, al cui interno era presente il proprio cellulare con attivo il gps.



E’ stato il servizio di geolocalizzazione sempre attivo che ha consentito infatti ai carabinieri di rintracciare in tempo reale l’uomo, il quale, nel frattempo, aveva fatto acquisti in alcuni esercizi commerciali utilizzando la carta di credito della vittima.