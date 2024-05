L'albero: un progetto per raccontare il rapporto e i sentimenti dei cittadini verso le piante del quartiere (e non solo)

Il progetto "L'ALBERO" è nato nell'estate 2023 ed è stato pensato per valorizzare - e così difendere - uno dei tesori più preziosi del nostro ambiente: gli alberi. Non solo simboli di bellezza e vitalità, ma veri e propri custodi dell'ecosistema, gli alberi rappresentano infatti un pilastro fondamentale per la nostra salute e il nostro benessere.

Attraverso la LIBERA ESPRESSIONE ARTISTICA, questo progetto si proponeva di sensibilizzare la comunità di Torino, in particolare il quartiere di Vanchiglietta, sulla necessità di proteggere e rispettare questi magnifici, silenziosi e pazienti compagni di vita e così è stato: attraverso disegni e illustrazioni (quali che fossero le capacità tecniche e compositive di ciascun partecipante), la comunità ha espresso il proprio rapporto emotivo con gli alberi, riflettendo sulle minacce che li affliggono, in particolare riguardo agli abbattimenti selvaggi come quelli che puntano a estinguere la preziosa alberata di Corso Belgio.

Il cuore di questo progetto risiede nel coinvolgimento attivo della popolazione di tutte le età, estrazione sociale e mansioni; bambini, adulti, anziani, giovani del quartiere hanno creato – in quattro appuntamenti on the road, organizzati dal Comitato - 156 pezzi unici: il risultato è l'espressione corale di una comunità che vive sotto l'ombra e la bellezza delle piante e ha raccontato così il proprio sentimento nei loro confronti; un “respiro collettivo” che è stato anche un passaggio di consapevolezza e un ringraziamento verso il verde che ci circonda, un modo per difendere il loro diritto di crescere e prosperare nel nostro territorio.

Importante è stata anche la collaborazione con alcuni docenti e gli studenti delle classi 2A e 2D del Primo Liceo Artistico di Torino, all'interno del loro progetto di Educazione alla cittadinanza sostenibile che si è concluso con la presentazione dei loro lavori, nella esposizione gemella a questa.