Meteo, ancora una settimana all'insegna del maltempo su Torino e provincia

La nuova settimana ricomincia da una breve perturbazione con piogge e temporali. Pausa temporanea per un paio di giorni e poi probabile nuova fase di maltempo nella seconda parte della settimana.

A Torino avremo questa situazione: oggi, lunedì 27 maggio

Al mattino nuvoloso su Piemonte e Valle d'Aosta, con prime piogge nelle aree al confine tra le due regioni. Al pomeriggio rovesci e temporali sparsi, inizialmente sulle zone alpine e pedemontane occidentali, poi in serata e in nottata in spostamento verso le pianure orientali. Possibili allagamenti specie nelle zone già interessate da violenti nubifragi nei giorni scorsi, grandine generalmente di piccole dimensioni e forti raffiche di vento.

Temperature in leggero calo nelle massime, che saranno intorno 22 °C. Venti generalmente deboli variabili, con possibili forti raffiche durante i temporali.

Martedì 28 e mercoledì 29 maggio

Condizioni in miglioramento, con ampi spazi di sereno e nubi pomeridiane sui rilievi che daranno vita a locali rovesci o temporali. Mercoledì nubi in aumento a partire da ovest. Temperature stazionarie o in leggero aumento nelle minime in particolare mercoledì, con valori tra 14 e 16 °C, mentre le massime oscilleranno di 2/3 °C a seconda della copertura nuvolosa presente. Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile.

Da giovedì 30 maggio

Possibile nuova fase di maltempo caratterizzato sempre da precipitazioni irregolari sotto forma di rovesci o temporali soprattutto giovedì, che però potrebbe durare fino a sabato. Le temperature in questa fase caleranno qualche grado sotto le medie del periodo. I prossimi aggiornamenti ci renderanno più chiara l'evoluzione, ma di sicuro c'è che una vera e prolungata fase stabile non è in vista.

