Musei Reali sempre più a misura di visitatore: i nuovi spazi di accoglienza e la biglietteria

Una nuova biglietteria, in realtà inaugurata dalla primavera 2024, e nuovi spazi di accoglienza per il pubblico che connettono direttamente l’ingresso con il Salone d’Onore. Il tutto per un’immersione immediata del visitarli negli spazi museali. Sono alcune della novità che da giugno accoglieranno i visitatori dei Musei Reali.

Conclusi gli interventi di riqualificazione

Si è infatti chiuso in questi giorni secondo lotto dei lavori di riqualifica che fa parte un progetto che prende il via dalla procedura negoziata del 2017. Gli interventi erano partiti a maggio 2022.

Il primo lotto aveva appunto coinvolto gli spazi delle prime due sale della biglietteria e gli ambienti ad uso interno del personale dei Musei.

Le due alternative possibili

Dopo aver fatto il biglietto il visitatore potrà così recarsi direttamente in museo passando dalla Scalone d’onore senza più dover uscire, oppure potrà dirigersi nella parte del seminterrato, parte del secondo lotto di interventi e che ora ospita il guardaroba, i servizi igienici e una nursery.

In alternativa potrà recarsi al bookshop che si trova alle spalle della biglietteria e che è ancora in fase di allestimento.

La novità delle golden box

Per evitare di chiudere la biglietteria, i progettisti hanno realizzato le golden box che sono state collocate prima sotto i portivi e poi nel cortile di ingresso dei musei.

I prossimi lavori sui Musei Reali riguarderanno i bastioni e le mura del Palazzo.