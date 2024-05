In tour per sostenere Disabato, parte il camper M5s: "La nostra ricetta dove hanno fallito gli altri"

In tour per sostenere Disabato, parte il camper del M5S

È iniziato questa mattina davanti allo stabilimento di Mirafiori il tour in camper organizzato dal Movimento Cinque Stelle a sostegno di Sarah Disabato nella sua corsa alla presidenza della Regione Piemonte. A bordo, i parlamentari Chiara Appendino, Antonino Iaria ed Elisa Pirro visiteranno tutte le province della Regione per portare il messaggio del Movimento 5 Stelle nelle varie piazze e confrontarsi con i cittadini.

Pronti, via

Il tragitto di oggi comprende Dronero, Cuneo, Alba, Bra e Canale, prima del rientro serale a Collegno. Ma il tragitto durerà due settimane, toccando tutte le province del Piemonte. "Dalla Sanità al trasporto pubblico, vogliamo raccontare le nostre ricette per migliorare la situazione. Senza dimenticare il tema del lavoro", dice la candidata Cinque Stelle.

"Questa regione soffre e vogliamo spiegare alle persone come risolvere i problemi che centrodestra e centrosinistra non sono riusciti a risolvere - aggiunge Appendino - Dalle attese infinite per una mammografia alla necessità di unire il pranzo con la cena per chi è in cassa integrazione".

Tagli ai Comuni

Sui tagli ai Comuni, tematica nazionale e non solo, "quello di Meloni si dice governo del popolo, ma poi toglie risorse. Però per guerre e banche i soldi li trovano sempre", aggiunge la ex sindaca.

Video della discordia