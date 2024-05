"La Bolkestein un problema dal 2006: non solo per balneari e tassisti, ma anche per gli ambulanti"

Una visita a Torino, presso la sede del Goia Fenapi, per parlare di tematiche attuali legate all'economia locale, ma anche alla politica europea, come la direttiva Bolkestein. Tappa all'ombra della Mole per Marco Colombo, candidato all'europarlamento con Fratelli d'Italia, che ha incontrato il presidente del Goia, Giancarlo Nardozzi e alcuni suoi collaboratori.



"La Bolkestein è da rivedere: non solo per la categoria dei balneari e per i tassisti, ma soprattutto per gli operatori dell'ambulantato", dice Colombo. "Come imprenditore ho da sempre contatti quotidiani con gli ambulanti, oltre che con i venditori di sede fissa: quelle della Bolkestein sono norme complesse che vanno rivisitate a livello nazionale. In altri Stati, per esempio in Spagna, altre direttive sono interpretate in maniera più attenta a livello economico, soprattutto per i piccoli imprenditori".



"Dobbiamo mettere le famiglie nella condizione, in proiezione futura, di poter tramandare questa forma di arte che è il commercio- prosegue Colombo -. Voglio difendere le licenze e sostenere il fatto che abbiano un valore contrattuale assoluto. Non voglio che emergano contenzioni legati ai bandi che cercano di creare centri commerciali all'aperto che poi sarebbero nelle mani delle multinazionali".



"Quello della Bolkestein è un problema che va risolto. Dal 2006 questa misura mette in difficoltà le imprese del settore: sono 160mila famiglie che chiedono di poter continuare a lavorare con tranquillità e poter pianificare in serenità il futuro e gli investimenti", Gregory Massa, direttore tecnico del Goia Fenapi e candidato alle Regionali con la lista Cirio.