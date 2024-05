Da 40 giorni vagava tra i boschi di Lanzo per sfuggire all'arresto, ma l'amore per la compagna alla fine gli costa caro

Sembra una storia da film, invece si tratta di cronaca. Per 40 giorni ha vagato tra i boschi della Valle di Lanzo per sfuggire all'arresto dei carabinieri, che lo inseguivano per un mandato di cattura risalente ad una quindicina di anni fa. Ma la latitanza del 65enne margaro alla fine si è interrotta, complice la voglia di riabbracciare la compagna.

Le manette sono scattate nella zona nei pressi di Monastero di Lanzo, dove l'uomo ha dormito per settimane tra vecchie baite diroccate e in rifugi di fortuna, avendo la perfetta conoscenza del territorio. Ma ogni domenica andava sempre nella casa in cui viveva la sua compagna: e proprio questo atto d'amore è stato quello che lo ha tradito, permettendo ai carabinieri di fermarlo.