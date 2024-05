Giovane trovato in possesso di droga nell'auto: arrestato a Pianezza

Il 25 maggio, nel pomeriggio, in corso Brunelleschi, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha arrestato un ventiquattrenne di Pianezza: nel corso di un controllo occasionale alla circolazione stradale, i militari hanno fermato l’autovettura sulla quale viaggiava come passeggero insieme ad un coetaneo, trovandogli tre panetti di hashish (per un totale di 320 grammi) e 3 buste di cellophane contenenti marijuana (totale 100 grammi).