Dalla bacchetta di Harry Potter al martello di Thor: il cinema americano si mette in mostra alla Mole [FOTO]

È un viaggio attraverso le icone del cinema americano degli ultimi 40 anni, la nuova mostra allestita in Mole fino al 13 gennaio. Dalla piuma di Forrest Gump, passando alle bacchette di Harry Potter, fino al salvagente di Titanic.

Centinaia di oggetti di scena che evocano nel visitatore ricordi ed emozioni. "Sono oggetti che parlano da soli. Una mostra che parla a tutti, dai più giovani ai meno giovani", così Domenico de Gaetano direttore del Museo del Cinema che ha organizzato la mostra insieme a Luca Cableri, direttore della galleria.

Theatrum Mundi di Arezzo

Un viaggio tra i generi cinematografici attraverso oggetti iconici, costumi, accompagnati dai manifesti e materiali pubblicitari della collezione del Museo per dare vita a una stratificazione di racconti: dalla semplice memoria del film e della sua storia fino al backstage e alle diverse professioni del cinema. Ogni oggetto racconta anche una ricerca artistica che, in pochi decenni, ha virato sempre di più verso il virtuale e il digitale. Di qui l’importanza di tornare agli oggetti tangibili e a una riflessione sul collezionismo e sulla sua evoluzione. I pezzi in mostra provengono dalle collezioni del Museo Nazionale del Cinema, di Theatrum Mundi e Propstore.

A inaugurare la mostra gli scenografi tre volte vincitori del Premio Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, che questa sera ricevono il Premio Stella della Mole.