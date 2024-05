Dante Ferretti e Francesco Lo Schiavo, gli scenografi da Oscar a Torino: "Città che ci ha dato moltissimo"

Maestri Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo sono due eccellenze della maestria italiana nel cinema. Insieme hanno lavorato ai costumi e alle scenografie con i più grandi registi degli ultimi anni, da Pasolini a Scorzese.

Da Hugo Cabret a Shutter Island, passando per Gangs of New York, i due artisti sono stati premiati ben tre volte agli Oscar e oggi ricevono il premio Stella della Mole al Museo del Cinema di Torino.

"È una città che amo moltissimo mi ha dato molto. Mi ha dato anche molto fiducia quando mi ha affidato l’allestimento del Museo Egizio. Mi ha dato possibilità di fare qualcosa che all’epoca, mi hanno detto, non era niente male", commenta Dante Ferretti che ha Torino ha anche lavorato per l’industria Lavazza e per una mostra su Leonardo alla alla Reggia di Venaria.

“Siamo cresciuti in un paese che è straordinario, è un museo vivente” aggiunge Francesca Lo Schiavo. "Tra di noi affinità di gusti e di vedere le cose e quindi è andata bene, ma c’è alla base una stretta collaborazione a tre con il regista", aggiungono entrambi parlando di come sono arrivati al successo insieme.

“Gli oggetti, insieme ai colori per me sono molto importanti - spiega Lo Schiavo -.Tante volte c’è una spinta verso l'oggetto stesso”. E per quanto riguarda lintelligenza artificiale ammettono: “C’è curiosità per l’intelligenza artificiale l’abbiamo già sperimentata”. “Benvenuta l’intelligenza artificiale, ma dosata. La deficienza artificiale è il posto in cui viviamo ed è il posto che io amo”.