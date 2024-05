Noleggio ombrelloni: la soluzione perfetta per feste ed eventi durante i mesi estivi

Durante le feste estive, il caldo può diventare davvero insostenibile se non si riesce a creare una zona d’ombra dove la temperatura è più bassa. Per risolvere il problema servono degli appositi ombrelloni. Grazie al comodo servizio di noleggio ombrelloni per feste ed eventi, nessuno si preoccuperà più del caldo prima di andare ad una festa.

L’importante, però, è scegliere un ombrellone che si abbini all’evento che dovete organizzare. Tra l’ampia scelta di ombrelloni per feste ed eventi a noleggio a Milano, troverete sicuramente un modello perfetto per voi. Scopriamo insieme tutte le tipologie di ombrelloni e quali vantaggi offre il noleggio.

Vantaggi del noleggio ombrelloni

- protezione dal sole e dai raggi UV: gli ombrelloni garantiscono una protezione essenziale dal sole e anche dai raggi UV, che sono molto pericolosi per la salute;

- creazione di un ambiente fresco e confortevole per gli ospiti: gli ombrelloni creano istantaneamente uno spazio senza luce solare diretta. Per cui, tutti gli ospiti sentiranno meno caldo e gradiranno l’idea di divertirsi in un luogo più fresco;

- personalizzazione dell’allestimento dell’evento: con gli ombrelloni è possibile dare un tocco di personalità in più al proprio evento. Ci sono diversi modelli e colori disponibili tra cui scegliere, ma in ogni caso l’ombrellone attirerà facilmente l’attenzione;

- vantaggi economici del noleggio: il noleggio di ombrelloni è una pratica più economica rispetto all’acquisto. Inoltre, noleggiando l’ombrellone è possibile usufruire del servizio di consegna, montaggio e del successivo ritiro da parte della ditta di noleggio. Questi servizi non sono inclusi nell’acquisto dell’ombrellone;

- flessibilità del noleggio: il noleggio di ombrelloni per feste ed eventi è un servizio molto flessibile perché si adatta alle esigenze e alle richieste degli organizzatori. Infatti le ditte di noleggio forniscono l’ombrellone più indicato per il numero dei partecipanti alla festa e in base all’esigenza di copertura;

Questi sono solo alcuni dei numerosi vantaggi relativi al noleggio ombrelloni per feste ed eventi. Se siete interessati ad usufruirne, dovete prima scegliere l’ombrellone più adatto alla vostra tipologia di evento.

Tipi di ombrelloni a noleggio

Esiste un’ampia varietà di ombrelloni disponibili per il noleggio, che si può suddividere in 3 tipologie principali, considerando la loro struttura portante. Questesono: gli ombrelloni a palo centrale, gli ombrelloni con palo laterale e le tende a vela.

I tipici ombrelloni a palo centrale hanno un design molto classico e creano un’area d’ombra adatta a poche persone. Spesso si vedono a fianco dei tavolini posizionati all'esterno dei locali.

Gli ombrelloni con palo laterale hanno una copertura maggiore rispetto ai precedenti e uno stile innovativo. Questi ombrelloni sono molto utilizzati nelle feste in giardino, infatti vengono spesso chiamati ombrelloni gazebo.

L’ultima tipologia di ombrelloni considerata sono le tende a vela, che si distinguono da tutti gli altri modelli perché non sono sorrette da pali. Le tende a vela sono eleganti e moderne, ma devono essere collocate vicino a delle superfici di supporto.

Come scegliere l'ombrellone giusto per il tuo evento

Pergiusto per il vostro evento, bisogna prima valutare una serie di fattori, tra cui: numero di partecipanti all’evento, dimensioni dell’area da coprire, stile dell’evento e condizioni metereologiche previste.

Dopo un’attenta valutazione di questi criteri, potete richiedere una consulenza alla ditta di noleggio, che vi fornirà dei suggerimenti. Per completare l’allestimento potete anche utilizzare degli accessori aggiuntivi quali: luci a LED, basi e zavorre per gli ombrelloni.

Noleggio ombrelloni: un servizio ecosostenibile

Il noleggio ombrelloni per feste ed eventi, al contrario dell’acquisto, favorisce laperché si basa sul riutilizzo di uno stesso ombrellone per un numero elevato di occasioni. Invece, spesso chi acquista gli ombrelloni li utilizza in un numero ridotto di circostanze. Quindi, acquistare e accumulare gli ombrelloni, senza utilizzarli per lunghi periodi di tempo, non fa che alimentare il continuo spreco di risorse.

Dopo aver scoperto tutti i vantaggi dati dal noleggio ombrelloni per feste ed eventi non ci sono più dubbi: il noleggio è la scelta migliore per motivi pratici, economici e ambientali. Se siete interessati a questo efficiente servizio, potete richiedere ad una ditta del settore un preventivo personalizzato in base alle vostre esigenze.