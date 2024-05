Venaria Reale si prepara per la Feste della Repubblica: il programma

Venaria Reale si prepara per la Festa della Repubblica. Di seguito il programma di iniziative per domenica 2 giugno.



In Piazza Martiri della Libertà



Ore 9:30

Posizionamento Labari da parte delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.



Ore 10:00

Alzabandiera con esecuzione dell'Inno Nazionale a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi e del Coro Tre Valli - Città di Venaria Reale;

Onore ai Caduti;

Interventi delle Autorità;

Consegna di copie della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni di Venaria Reale;

Chiusura delle celebrazioni con brani a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi e del Coro Tre Valli - Città di Venaria Reale.



Per i neo-diciottenni, presso la Sede "AVIS" sezione di Venaria Reale, al termine della celebrazione, si terrà un momento conviviale.



Dalle ore 9:00 e sino alle ore 17:30

presso l'INFOPOINT - piazza Don Alberione/Via Mensa

a cura del Gruppo Scout Venaria 1 AGESCI - "Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani" - Vendita piantine e fiori ad offerta libera per l'autofinanziamento dei progetti che si terranno nei "Campi Estivi" con i bambini ed i ragazzi. Tenda nel Giardino di piazza Don Alberione con attività per bambine/i.



Ore 21:00

Concerto della Banda Musicale Giovanile Piemonte "ANBIMA"

I musici partiranno in sfilata alle ore 20:30 da Piazza della Repubblica, percorrendo via A. Mensa per raggiungere l'area concerto in piazza Martiri della Libertà, a tale scopo si invitano i cittadini della via ad esporre la bandiera tricolore.



Durante il concerto si terranno i saluti istituzionali e ci sarà la partecipazione straordinaria del prof. Michele D'Andrea con "L'Inno svelato", uno dei simboli della Repubblica italiana appunto "L'Inno nazionale", per ricercare attraverso le parole chiave di cui è ricco il testo, il significato culturale e storico dello stesso.