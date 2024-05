Grugliasco indossa il suo abito migliore per celebrare il Palio della Gru

Il Palio della Gru è un evento ideato nel 1984 dall’Associazione Cojtà Gruliascheisa è diventato una delle principali manifestazioni cittadine ed è inserito tra i maggiori eventi della nostra Regione e della Città Metropolitana.

Il Palio consiste in un’avvincente corsa che vede i sette canton (Borghi) di Grugliasco sfidarsi in una gara di velocità e resistenza nella quale cinque monatti (maschi e femmine) per ogni canton sono impegnati nel trainare un carro con sopra l’effigie della Gru, simbolo di Grugliasco. La corsa, veloce, emozionante ed intensa, che lascia lo spettatore con il cuore in gola, è preceduta dalla grande sfilata storica e da un’importante sagra paesana con mestieri e intrattenimenti vari, oltre che da una settimana di eventi, concerti ed altre competizioni. Le origini del Palio della Gru sono da ricercare nella storia di Grugliasco e più precisamente nel 1599, periodo nel quale anche la comunità grugliaschese fu colpita da una grave epidemia di peste. Per porre fine alla malattia la popolazione di Grugliasco fece un voto a San Rocco affinché intercedesse verso Dio concedendo loro la guarigione.