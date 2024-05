Paolo Zangrillo (Forza Italia): "Necessario garantire presenza all’interno dell’istituzione europea"

“L’importanza di Forza Italia sta nel fatto che è una componente del Partito Popolare Europeo. Abbiamo sempre giocato un ruolo centrale in questa formazione politica e quindi la nostra aspirazione è di continuare a giocare un ruolo in questo partito in un’Europa che conta sempre di più".

Così Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione e coordinatore regionale di Forza Italia Piemonte, a margine del primo degli "Incontri per il Piemonte, il dialogo tra impresa e pubblica amministrazione, cui hanno preso parte anche insieme al candidato alle elezioni europee, Paolo Damilano, e al candidato al consiglio regionale, Paolo Ruzzola.

“Credo che ormai anche i più scettici abbiano capito che l’Europa è un’istituzione fondamentale per il continente e per i singoli paesi membri" ha proseguito.

"È necessario garantire una presenza importante e di influenza all’interno dell’istituzione europea perché questo ci consente di poter incidere sulle decisioni che il continente e l'istituzione continentale prende e che poi ricadono su di noi".

E ha concluso: "Questo è il motivo per il quale Forza Italia ha fatto un lavoro importante per la scelta dei candidati. Andare in Europa significa essere consapevoli della responsabilità che ci si assume nel lavorare in un’istituzione così importante per il nostro Paese”.