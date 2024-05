Con Luca Bianchini e "Il cuore è uno zingaro" si conclude la Festa del Libro e della Lettura di Nichelino

Iniziata alla fine di aprile, dopo oltre un mese di appuntamenti, eventi e incontri si conclude domani l'undicesima Festa del Libro e della Lettura di Nichelino.

Luca Bianchini per il gran finale

Una edizione che ha visto Piero Angela al centro delle celebrazioni e che anche nel lancio dell'appuntamento conclusivo vede il grande divulgatore scientifico al centro della scena. Luca Bianchini, autore di fama nazionale ma nichelinese di adozione, ha infatti scelto il murale di via Torino per parlare sulla sua pagina Facebook della serata che lo vedrà protagonista domani, venerdì 31 maggio, a partire dalle 18.30 all'Open Factory.

Al Factory "Il cuore è uno zingaro"

Lo scrittore, infatti, presenterà nella Nichelino dove ha vissuto per tanti anni la sua ultima fatica letteraria "Il cuore è uno zingaro", evento voluto e organizzato dalla Biblioteca civica Arpino e dell’Associazione Amici del Cammello. Sarà l'ex assessore alla cultura di Nichelino Michele Pansini a introdurlo al pubblico e a fare da moderatore ad un incontro attesissimo.

Il maresciallo Gino Clemente

In questa sua ultima opera, si parla dell’affascinante maresciallo Gino Clemente, che nel cuore dell'Alto Adige torna alle prese con un’ultima nuova indagine. Tra vecchie canzoni e indizi difficili da decifrare, il maresciallo resta fedele a se stesso e scopre l'anima inquieta e vibrante di un paese che alcuni chiamano Brixen e che fino a quel momento sembrava molto, troppo tranquillo.

Non vogliamo 'spoilerare' e anticipare altro, di sicuro sia annuncia un evento ricco di interesse e di curiosità, degna conclusione di una edizione riuscitissima.