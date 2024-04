L'undicesima edizione della Festa del Libro e della Lettura di Nichelino rende omaggio a Piero Angela

A partire dal 23 aprile e fino al 31 maggio 2024 torna, per l’11esima edizione, la Festa del Libro e della Lettura di Nichelino in concomitanza con il Salone Internazionale del Libro OFF.

Un omaggio alla memoria di Piero Angela

Tra gli ospiti annunciati Francesco Filippi che presenterà “Bye bye Benny! Una storia di rap e libertà”; Massimo Polidoro che presenterà “La meraviglia del tutto” al cospetto del murale che Nichelino ha dedicato a Piero Angela; Fabio Geda con ”Song of myself. Un viaggio nella varianza di genere” e Dario Voltolini che presenterà “Invernale”.

Un fitto programma, a ingresso gratuito, che prenderà il via martedì 23 aprile alle ore 18, alla biblioteca civica Arpino, con “Dal manoscritto allo scaffale. E tu, sai come nasce un libro?” A cura della Casa editrice Pintore, in collaborazione con l'Associazione Amici dell’Arpino.

Tra gli altri appuntamenti in calendario si segnalano:

Mercoledì 8 maggio ore 18 SALONE OFF

Biblioteca civica G. Arpino Via A. Azzolina 4

Francesco Filippi presenta “Bye bye Benny! Una storia di rap e libertà” In collaborazione con Informagiovani Nichelino

In una piccola città italiana del 2024 il fascismo è ancora al potere. Italo e Giacomo sono amici e ciò che più li unisce è la passione per la musica. Ma per due sedicenni che vivono sotto regime procurarsi un visto falso, viaggiare da soli e attraversare la frontiera è un’impresa praticamente impossibile. O forse no?!

Sabato 11 maggio ore 11 SALONE OFF

Murales “Piero Angela” Via Torino 103

Massimo Polidoro presenta “La meraviglia del tutto” In collaborazione con Informagiovani Nichelino

Conversazione tra Piero Angela e il suo storico collaboratore Massimo Polidoro. “Questo è probabilmente l’ultimo libro che scrivo. Non pensavo di farlo, ma poi ho riflettuto che forse ne valeva la pena. Adesso vorrei dire anch’io quello che penso, le domande che mi pongo, le cose che ho compreso… È un libro che forse voglio scrivere anche per me stesso, oltre che per i lettori.”

Giovedì 16 maggio ore 18

Biblioteca civica G. Arpino Via A. Azzolina 4

Fabio Geda presenta ”Song of myself. Un viaggio nella varianza di genere”

Quella legata all’identità di genere è forse la più importante rivoluzione culturale di questo inizio di millennio. Questo libro è il racconto della sua esperienza e del suo viaggio dentro al mondo della varianza, ma anche la fotografia di una profonda mutazione, la delicata transizione collettiva verso un’idea di mondo nuova che sta prendendo forma sotto al nostro sguardo.

Lunedì 20 maggio ore 18

Biblioteca civica G. Arpino Via A. Azzolina 4

Dario Voltolini presenta “Invernale” In collaborazione con UniTRE

Racconta la malattia e la morte di un padre cinquantenne e lo sgomento del figlio. Voltolini fa emergere il proprio dolore giovanile di fronte a un evento catastrofico come l’indebolimento e la morte di suo padre: quel dolore assume un valore archetipico, esprimendo la condizione umana in tutta la sua fragilità.

Venerdì 31 maggio ore 18.30

Open Factory Via del Castello 15

Luca Bianchini presenta “Il cuore è uno zingaro” A cura della Biblioteca civica G. Arpino e dell’Associazione Amici del Cammello. Introduce Michele Pansini

L’affascinante maresciallo Gino Clemente nel cuore dell’Alto Adige torna alle prese con un’ultima nuova indagine. Tra vecchie canzoni e indizi difficili da decifrare, il maresciallo resta fedele a se stesso e scopre l’anima inquieta e vibrante di un paese che alcuni chiamano Brixen e che fino a quel momento sembrava molto, troppo tranquillo.

Per tutte le info: https://comune.nichelino.to.it/2024/04/12/11-festa-del-libro-e-della-lettura/