Il Consigliere Regionale uscente Gianluca Gavazza vi invita all’evento musicale #ansalcher

“Amici e amiche, anche questa volta la campagna elettorale sta volgendo al termine. Sono stati mesi intensi, frenetici ed estremamente soddisfacenti, e per festeggiare il lavoro svolto e la grande risposta ottenuta in tutti gli eventi e le manifestazioni a cui ho preso parte, ho pensato di chiudere questa nuova avventura organizzando una serata musicale a Torrazza Piemonte, il mio paese di nascita e in cui vivo.

L’evento si svolgerà nel salone Polivalente di Piazza del Municipio, il 2 giugno, con l’ingresso e il buffet completamente gratuiti.

Ad allietarvi con la loro musica saranno presenti numerosi complessi con esibizioni musicali di tutti i generi: suoneranno infatti Coj dal pogieul, la Banda di Verolengo, la Filarmonica della Città di Chivasso, Diego Master Flash con un DJ set e l’Orchestra di Loris Gallo.

Io e i miei collaboratori vi aspettiamo numerosi a partire dalle 16 e poi per tutta la sera. #ansalcher!”