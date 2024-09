Maltempo: crolla un albero in centro città, allagamenti nei Pronto Soccorso di Molinette e Mauriziano

Un albero alto circa 20 metri è caduto nel primo pomeriggio di oggi all'interno del giardino La Marmora, nel centro di Torino. L'albero si è schiantato sul marciapiede, per fortuna in un momento in cui non stava passando nessuno. Secondo i primi accertamenti, a causare il crollo è stata la rottura a circa 4 metri di altezza di uno dei due cormi, quello più piccolo, ed è presumibile che sia stata per effetto delle ripetute sollecitazioni degli eventi meteo estremi di questi mesi, compresa la forte pioggia di ieri e di oggi.

L’albero, appartenente alla specie ‘Pterocarya fraxinifolia bicormica’, era oggetto di costanti controlli e cure. Non è escluso che l'albero debba essere ora interamente abbattuto perché con la perdita del cormo la pianta risulterebbe sbilanciata, ma la scelta sarà fatta dai tecnici del Verde Pubblico dopo aver completato l'intervento di messa in sicurezza dell'area.

Intanto, sempre questa sera, si contano altri danni dovuti al maltempo. La pioggia si è abbattuta su Torino dalle 16 di oggi e in serata sono previsti altri forti temporali, con un picco tra questa notte e domattina con interessate in particolare il capoluogo e le zone montane. Tanto che l'Arpa ha parlato di allerta arancione e la protezione civile della Regione Piemonte ha attivato la sala operativa per le emergenze.

Al momento, la situazione pare delicata lungo i fiumi e negli ospedali cittadini: la zona triage delle Molinette risulta infatti allagata, così come due stanze del Pronto Soccorso del Mauriziano, che ha dovuto trasferire i pazienti presenti.