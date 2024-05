Sabato 1° giugno una giornata di eventi a Ceresole Reale per il Dam Day – Dighe in Italia

Sabato 1° giugno, in occasione della prima edizione del Dam Day – Dighe in Italia, promosso da ITCOLD (Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe), la Casa Alpina “Pierfranco Nigretti” presso la diga di Ceresole Reale ospita l’evento gratuito “Risorse idriche, energia e cambiamenti climatici in Valle Orco”.