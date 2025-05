USSI Gruppo Subalpino: Federico Calcagno confermato presidente per il triennio 2025-2028

Si sono svolte dal 7 al 9 maggio le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive del gruppo subalpino dell’Ussi del Piemonte “Ruggero Radice”.

Al termine delle operazioni di voto, realizzate con il sistema misto da remoto su piattaforma eligo e in presenza, questi sono i risultati: Federico Calcagno è confermato presidente del gruppo.

Il nuovo Consiglio direttivo, insieme ai consiglieri nazionali Franco Bocca e Mimma Caligaris, vicepresidente vicaria nazionale Ussi, sarà composto dai giornalisti professionali: Luca Rolandi, Silvia Garbarino, Sandro Bocchio, Davide Lessi, Filippo Bonsignore, Alberto Dolfin, Guglielmo Buccheri, Enrico Capello, per i collaboratori giornalisti e fotoreporter: Massimo Rana e Gianluca Sartori.