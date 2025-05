Intitolata al Carabiniere Giovanni Manescotto la caserma di Carignano

Intitolata al Carabiniere Giovanni Manescotto la caserma sede della Stazione dei Carabinieri di Carignano.

Medaglia d’argento al valor militare, Manescotto cadde durante la Prima Guerra Mondiale, il 12 agosto 1916.

Il Generale di Divisione Andrea PATERNA, Comandante della “Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta” e il Dott. Giorgio ALBERTINO, Sindaco di Carignano, hanno scoperto la targa di intitolazione insieme a Carla e Chiara Maria DELLACASA, pronipoti del Carabiniere decorato.

Nel suo intervento, il Generale di Divisione Andrea PATERNA, oltre a ringraziare le Autorità e la cittadinanza presenti per il costante affetto verso l’Istituzione, ha evidenziato come il senso della cerimonia non fosse solo quello di rendere onore al sacrificio di un giovane carabiniere attraverso l’incisione del suo nome sulla targa identificativa della Stazione Carabinieri di Carignano, ma soprattutto quello di dare a tutti i militari presenti e futuri di quella Stazione un modello di coraggio e umanità da seguire nello svolgimento del servizio quotidiano a favore della collettività. Presenti alla cerimonia il Dott. Giovanni BOMBARDIERI, Procuratore della Repubblica di Torino, la Dott.ssa Vanessa CLEMENTE, Vicario del Prefetto di Torino, il Dott. Davide NICCO, Presidente del Consiglio Regionale, Don Diego MARITANO, Cappellano militare della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” e il Generale di Brigata Roberto DE CINTI, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino.