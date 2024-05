Brutto incidente tra corso Agnelli e corso Traiano: auto contro moto, circolazione rallentata nella zona

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 31 maggio, di fronte alla vecchia Mirafiori, al fondo di corso Traiano, all'incrocio con l'inizio di corso Agnelli.

Lancia contro moto

Si sono scontrati una Lancia Ypsilon blu e una moto, che è andata quasi completamente distrutta. Grossi danni anche alla macchina, che ha visto esplodere l'airbag a seguito dello scontro.

Vigili urbani sul posto

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili urbani, che hanno cercato di regolare il traffico facendo passare i mezzi lungo corso Agnelli. Per fortuna, da quanto risulta secondo le prime informazioni, pare che nessuna delle persone coinvolte si sia fatta male in modo serio. Il centauro è stato portato comunque in ospedale al Cto in codice giallo.