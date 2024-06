Cittadella dello sport al Meisino, il Comitato non molla: "Fatto esposto un mese fa, aspettiamo ancora risposte"

Non si placa il dibattito intorno al futuro del Parco del Meisino. In particolare, l'area che nelle intenzioni del Comune dovrebbe diventare una nuova Cittadella dello Sport.



Ad alzare la voce (e barriere) è il Comitato "Salviamo il Meisino", che oltre a raccogliere firme contro il progetto ha anche presentato un esposto, alla fine del mese di aprile, segnalando tutte quelle perplessità che si sollevano sul progetto comunale. "Da un mese il Comitato Salviamo il Meisino attende replica all'esposto inviato, il 28 aprile scorso, agli Uffici di Vigilanza della Regione, del Comune e dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese. L’esposto riguarda alcune notevoli irregolarità del progetto denominato in maniera edulcorata “Parco dello sport e dell’educazione ambientale”. È stata infatti prevista una sostanziale ristrutturazione della cascina Malpensata (presso l’ex galoppatoio), che il Piano d’Area non consente: esso permette esclusivamente il recupero edilizio, ossia il restauro o risanamento dei fabbricati in questione. Nel progetto l’intervento è definito ‘risanamento’, ma sul sito del Comune “Torino Cambia” si legge che “Il progetto prevede il risanamento strutturale e la ristrutturazione edilizia dei corpi di fabbrica esistenti, la messa in sicurezza dei nuovi ambienti relativamente al rischio idrogeologico [siamo in zona esondabile, fascia B], la realizzazione di nuovi collegamenti verticali e orizzontali, l’adeguamento energetico e impiantistico”.



E spiegano, in una nota ufficiale: "Ristrutturazione e recupero o risanamento edilizio non sono la stessa cosa, che a progettarli sia un privato cittadino o un Ente pubblico, e tanto più se l’intervento ricade in un’area protetta. Gli interventi di restauro e risanamento sono finalizzati a preservare gli elementi originali della struttura nella loro attuale consistenza, senza alterarne le destinazioni d’uso, mentre le ristrutturazioni prevedono modifiche, ampliamenti, adeguamenti degli edifici esistenti".

"Dal progetto risulta che per l’edificio principale sia prevista la sopraelevazione di un piano, proprio perché in zona esondabile, nonché la realizzazione di portici e terrazzi attualmente non presenti. L’importo stesso del progetto (4 milioni di euro) prova che non si tratta di un semplice risanamento. Ma le irregolarità non finiscono qui: i nuovi impianti sportivi sono stati posizionati in area contigua alla Zona a Protezione Speciale, ai margini della Borgata Rosa, apportando variazioni alle destinazioni d’uso senza aver adempiuto, in modo corretto, alle modalità formali e istruttorie riferite al Piano d’Area, in particolare senza proporre una nuova scheda progettuale".