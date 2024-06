Coppa di escursionisti in difficoltà nel Vallone di Forzo, intervento degli uomini del Soccorso Alpino

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese stanno intervenendo nel Vallone di Forzo, comune di Ronco Canavese per soccorrere una coppia di escursionisti in difficoltà.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 quando l'uomo ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze segnalando che la propria compagna di gita aveva riscontrato un malore. La coppia si trovava poco a valle del bivacco Davito, situato a quota 2360 metri in una zona molto remota. La centrale operativa ha attivato il servizio di elisoccorso che ha abortito la missione prima ancora di raggiungere l'abitato di Forzo, a causa della nebbia.

Nel frattempo sono partite a piedi le squadre a terra, mentre la donna veniva messa in contatto telefonico con un medico del Soccorso Alpino che le ha fornito qualche consiglio per superare il momento di crisi e riprendere il cammino verso il bivacco dove la coppia è arrivata trovando riparo dalla pioggia che ha iniziato a cadere in zona. Al momento le difficoltà della donna sembrano superate e una squadra leggera, composta da due soccorritori, si trova a circa un'ora di cammino dal bivacco dove conta di raggiungere i malcapitati per trascorrere con loro la notte e riaccompagnarli a valle nella mattinata di domani.

Più in basso si trova una squadra di supporto pronta a intervenire in caso di necessità.