Notte da dimenticare, i soliti vandali spaccano le antenne della auto in sosta

Nuovo raid vandalismo nel quartiere Vanchiglia, precisamente tra via Guastalla e via degli Artisti. Ignoti hanno danneggiato le antenne di ben otto auto in sosta, creando non solo disagi ma anche molta rabbia tra i residenti. L'episodio, tanto per cambiare, sembra gratuito e ingiustificabile.

A lanciare l’allarme è stato Salvatore Pedone, residente nella zona e testimone dell'accaduto. "Sono rimasto senza parole quando ho visto le auto vandalizzate, tra cui la mia", ha dichiarato Pedone, che ha immediatamente segnalato l'incidente alle autorità.

L'incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino, non è l’unico caso di vandalismo che ha interessato la zona negli ultimi mesi. Molti cittadini, nonostante la zona rossa, lamentano l’assenza di controlli adeguati da parte delle forze dell’ordine e chiedono maggiore sicurezza nelle vie periferiche del quartiere. "Non possiamo andare a dormire con la paura che ogni notte ne succeda una" protesta con veemenza Pedone.