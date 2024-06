Tir perde il carico nella galleria del Cels, circolazione bloccata sull'A32 [VIDEO]

Verso le 15.40 di oggi, lunedì 3 giugno, le squadre dei Vigili del fuoco di Susa e quella dei volontari di Borgone/Sant’Antonino sono intervenute sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia nella galleria Cels, in direzione Bardonecchia, all’altezza del 12esimo by-pass per un incidente autonomo che ha coinvolto un tir per il trasporto di liquidi alimentari.

Circolazione bloccata sull'A32

Sul posto anche il 118 che ha preso in carico l’autista del veicolo, la Polizia Stradale di Susa e il personale della società autostradale. La circolazione è chiusa in attesa della rimozione dell’automezzo.