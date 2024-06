Elezioni Regionali: Francesco Casciano (Partito Democratico) porta l'esperienza da sindaco di Collegno in Regione

Le date per eleggere il nuovo Consiglio della Regione Piemonte si avvicinano e, con esse, la possibilità di scegliere i rappresentanti che la guideranno nei prossimi anni. Francesco Casciano, candidato Consigliere per il Partito Democratico, si presenta con un bagaglio di esperienza accumulato durante dieci anni al servizio dei cittadini come Sindaco di Collegno. Approfondiamo il suo impegno elettorale, evidenziando i punti chiave che potrebbero fare la differenza per gli elettori l'8 e il 9 giugno 2024.

L'Esperienza di Francesco Casciano

Francesco Casciano, 55 anni, è un candidato con una solida esperienza alle spalle. Sposato e padre di tre figli, Casciano ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pubblico e al volontariato, con un forte impegno nello scoutismo e nell'associazionismo socio-culturale e una lunga esperienza nella gestione dei servizi ambientali e di sviluppo industriale del territorio.

Come Sindaco di Collegno, la settima città del Piemonte e la prima tra i comuni non capoluogo per qualità della vita e efficienza dei servizi, Casciano ha promosso numerosi progetti innovativi e inclusivi. Tra gli obiettivi principali, centrati, durante il suo mandato possiamo annoverare:

Il prolungamento della Metropolitana di Torino e la promozioni della mobilità sostenibile: ha migliorato significativamente i trasporti pubblici, la rete pedonale e ciclabile cittadina favorendo una mobilità integrata, attiva e intelligente.

Il recupero dell'Ex Ospedale Psichiatrico di Collegno: promuovendo la rigenerazione urbana con un polo universitario, scolastico e culturale.

Grandi progetti di rilancio dell'economia innovativa e circolare: con la Città dell'Aerospazio, il Chilometro Blu e gli Ecosistemi Metropolitani.

I servizi per gli anziani: ha implementato i servizi di invecchiamento attivo e assistenza.

Convivenza delle differenze e inclusione: chiusura del Campo Rom di Strada della Berlia

I Servizi educativi: raggiungendo l'offerta massima in Piemonte del 48% di posto di asilo nido.

I punti programmatici.

Il programma di Francesco Casciano per le elezioni regionali è articolato e mirato a rispondere alle necessità dei cittadini piemontesi. Vediamo nel dettaglio i principali punti di programma.

Salute e cura delle persone

Casciano propone un Piemonte più attento alla salute e alla cura delle persone. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso:

Investimenti nella sanità territoriale e dando il via all'ammodernamento delle infrastrutture ospedaliere.

Servizi di prevenzione, assistenza e cura domiciliare: miglioramento dei servizi per anziani e persone con disabilità.

Scuola e educazione

L'educazione è un pilastro fondamentale per lo sviluppo di una società equa e prospera. Casciano intende:

Incrementare i finanziamenti per l'edilizia scolastica, per il diritto allo studio e per la formazione degli insegnanti.

Progetti educativi innovativi: promuovere programmi didattici moderni e inclusivi.

Trasporti ed economia sostenibile

La sostenibilità ambientale e sociale è al centro del programma di Casciano. Ecco come intende promuovere questo obiettivo:

Trasporti moderni, ecologici ed efficienti

Espansione della rete metropolitana Metro 1 e Metro 2: proseguire il lavoro iniziato a Collegno per migliorare la mobilità regionale, driver per lo sviluppo

Potenziare i mezzi pubblici: maggiore efficienza e copertura del trasporto pubblico anche con soluzioni innovative per le aree a domanda debole.

Sostenibilità ambientale e sociale

Progetti di economia circolare: implementare iniziative che riducano gli sprechi e promuovano il riciclo.

Promozione delle energie rinnovabili: incentivi per l'adozione di fonti di energia pulita e per le comunità energetiche.

Francesco Casciano si presenta agli elettori del Piemonte con una proposta che unisce l'esperienza amministrativa maturata come Sindaco di Collegno e una visione chiara per un futuro sostenibile e inclusivo. L'8 e il 9 giugno 2024, i cittadini piemontesi avranno l'opportunità di votare per un candidato che promette di portare in Regione l'efficienza e la qualità della vita che ha già saputo promuovere e garantire a Collegno.

Per ulteriori informazioni o per contattare Francesco Casciano:

Whatsapp 3388917025

E-mail: info@francescocasciano.it

Visita sito web: https://www.francescocasciano.it/

𝗘𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗻 𝗣𝗶𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲

l'𝟴 e il 𝟵 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 sulla 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲 barra il simbolo 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗠𝗢𝗖𝗥𝗔𝗧𝗜𝗖𝗢 e a fianco scrivi 𝗖𝗔𝗦𝗖𝗜𝗔𝗡𝗢