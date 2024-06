Indagato per reati fiscali, il candidato del M5S Allegretti si ritira: "Ma sono certo della trasparenza mio operato"

L'accusa

"Passo indietro per tutelare il M5S"

"Faccio un passo indietro - spiega, nonostante le liste siano depositate da tempo e quindi non modificabili - per tutelare il M5S, ma sono certo della trasparenza del mio operato". "Sono altresì convinto - prosegue - che anche questa inchiesta si concluderà favorevolmente per me e che, anche in questo caso, l’unico strascico giudiziario saranno le querele che sono stato già costretto a presentare per difendere il mio onore".

"Il rigore etico e la serietà professionale - prosegue l'ex candidato - che mi caratterizzano mi spingono tuttavia a fare immediatamente un passo indietro: l’esigenza di chiarire al più presto queste presunte contestazioni mi induce a ritirarmi dalla competizione elettorale".

"Non voglio mettere in nessun modo in imbarazzo il M5S e voglio evitare che possano essere usate queste illazioni per strumentalizzarne l’azione politica" conclude. Disabato : "Passo indietro dimostra rispetto per istituzioni" "Mi auguro - commenta la candidata Presidente Sarah Disabato - che Allegretti, professionista serio e competente, possa chiarire ogni aspetto della vicenda nelle sedi opportune. La decisione di fare un passo indietro dalla competizione elettorale dimostra il suo profondo rispetto per le istituzioni e per il Movimento 5 Stelle".

Rimosso da Finpiemonte