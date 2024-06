L'IA è in continua evoluzione: il progetto WienerAI supera i 4 milioni raccolti in presale

Clara Shih ha paragonato il panorama attuale dell'IA con il 1988, quando internet era ancora agli albori. Parlando a Viva Tech Paris 2024, il CEO di Salesforce AI ha dichiarato:

"Per l’IA, oggi è come il 1988 per Internet... La prima ondata di IA automatizza compiti noiosi e ripetitivi... Quando la tecnologia diventerà matura, inventeremo nuovi modelli di business".

I commenti di Shih suggeriscono che la società sia sull'orlo di un avanzamento potenzialmente rivoluzionario nell'IA, soprattutto se consideriamo che alla fine degli anni ’80 è stato lanciato il World Wide Web, una tecnologia che ha rivoluzionato il lavoro, l’intrattenimento e la vita di tutti i giorni.

Prima del World Wide Web, internet era relativamente primitivo, con solo circa 60.000 utenti, principalmente limitato a università e uffici governativi.

Internet ha iniziato a diventare disponibile a livello internazionale nel 1988, dopo che Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Norvegia e Svezia furono collegati alla National Science Foundation Network (NSFNET).

Shih ritiene che l’intelligenza artificiale segnerà il prossimo grande sviluppo a livello tecnologico, rivoluzionando nuovamente lo stile di vita delle persone.

Ovviamente, dato che le IA sono in grado di svolgere lavori più velocemente rispetto agli esseri umani, i professionisti di diversi settori sono molto preoccupati.

In un futuro distopico in cui i sistemi di intelligenza artificiale automatizzano e soppiantano gran parte del lavoro, gli umani potrebbero venire considerati obsoleti.

Inoltre, le grandi società che mirano alla monetizzazione a tutti i costi, potrebbero decidere di non assumere dipendenti umani, affidando tutto il lavoro alle intelligenze artificiali per massimizzare i profitti e diminuire le spese.

Tuttavia, secondo il CEO di Salesforce AI, l'IA sta aggiornando i ruoli lavorativi attuali anziché sostituirli, proprio come è successo con Internet.

Ha anche aggiunto di aspettarsi una trasformazione simile ai primi anni del 2000 quando i professionisti sono stati costretti a imparare a usare internet e il motore di ricerca Google.

Le previsioni di Shih si allineano con quelle della divisione IA di Moët Hennessy Louis Vuitton, comunemente nota come LVMH.

Il conglomerato di lusso mira a utilizzare gli algoritmi di IA per integrare i lavoratori umani, non sostituirli, secondo Axel de Goursac, direttore della fabbrica di IA presso LVMH.

Anche nel campo delle criptovalute le intelligenze artificiali si rivelano estremamente utili, sia per chi lavora con la blockchain, sia per i trader di criptovalute. Trading bot come quello di WienerAI sono in grado di aiutare i trader negli investimenti, per massimizzare i guadagni.

VAI ALLA PRESALE DI WIENERAI

WienerAI raccoglie $4 milioni in presale

WienerAI è un progetto che unisce il token nativo WAI a un trading bot IA. La presale ha attirato i trader, raccogliendo più di 4 milioni di dollari, con il WAI venduto a un valore attuale di 0,000713 dollari.

I titolari del token WAI potranno utilizzare il trading bot IA a titolo gratuito, senza alcuna commissione aggiuntiva, in modo da potersi avvalere di diversi vantaggi.

Il trading bot presenterà un'interfaccia adatta ai principianti e potrà dare risposte chiare alle domande degli utenti in merito al settore delle criptovalute, agli asset e al loro valore. Inoltre, WienerAI userà algoritmi IA predittivi per effettuare previsioni sul valore futuro di un determinato token.

Una volta terminata l’analisi, WienerAI consiglierà ai trader su quali DEX comprare l’asset desiderato, competendo con i bot MEV per consentire agli utenti di ottenerlo al valore più basso.

Il token WAI si può mettere in staking sin dalla presale, acquistandolo con ETH, USDT o carta di credito. Lo staking permette di ottenere ricompense passive in base all’APY e allo staking pool nell’arco di due anni.

Il lancio del WAI e del trading bot di WienerAI sono previsti con la fine della presale del progetto.

Gli analisti ritengono che il WAI potrebbe crescere del 100x dopo il listing su CEX e DEX, spinto sia dall’interesse per i trading bot IA, sia dalla crescita di Ethereum a seguito dell’approvazione degli ETF.

VAI ALLA PRESALE DI WIENERAI