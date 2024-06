Mense, protesta davanti all'Unione Industriali: "Il contratto è scaduto nel 2021, si pensa solo a far profitti"

Una giornata di sciopero e due ore di presidio davati all'Unione Industriali di Torino. Manifestazione di protesta, oggi, per i lavoratori e le lavoratrici della ristorazione collettiva. Coordinati da Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno voluto far sentire la propria voce in via Fanti ricordando che il contratto nazional è scaduto ormai nel 2021.



"Lo sciopero ha interessato i dipendenti delle sole aziende aderenti a due Associazioni minoritarie, una delle quali collocata in Confindustria, che hanno dichiarato di non voler applicare il Contratto Nazionale di Lavoro prossimo al rinnovo, millantando ragioni legate all’eccessivo costo del lavoro rapportato alla remunerazione degli appalti, ma tali ragioni sono smentite dalle stesse altre aziende del settore, che invece hanno dichiarato di voler applicare il Contratto", dicono i rappresentanti dei lavoratori in una nota congiunta.



"Il vero fine di queste aziende - proseguono - è destinare l’intera remunerazione derivante dagli appalti, molti anche pubblici come le mense ospedaliere, scolastiche, delle caserme, esclusivamente in profitto, evitando di destinare parte di questa in aumenti retributivi; scaricando quindi sui loro dipendenti, che da anni hanno ferma la loro retribuzione, gli effetti negativi della massimizzazione dei loro margini di guadagno. Questa scelta scellerata avviene sulla pelle di Lavoratrici part time, che sono la maggior parte dei dipendenti del settore, molte di queste costrette a lavorare anche a 15 o meno ore settimanali, con stipendi di seicento euro al mese".