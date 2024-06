Non solo Leapmotor e Stellantis, anche Iveco cerca alleati in Cina: contatti con il colosso Foton

Non solo Stellantis con Leapmotor. Anche i mezzi pesanti torinesi guardano con interesse a Oriente, in cerca di nuove collaborazioni e nuove opportunità. E' il caso di Iveco, marchio di Iveco Group, che nei giorni scorsi ha firmato un memorandum d'intesa con Foton, un leader nella produzione di veicoli commerciali in Cina.



L'idea è di esplorare se ci siano margini per una potenziale collaborazione nelle aree dei veicoli elettrici e dei componenti, e opportunità di business comuni, per l'Europa e il Sud America. Foton, un'azienda di veicoli commerciali cinese che fa parte di BAIC Group, "condivide l‘impegno di Iveco Group a promuovere la trasformazione sostenibile dell'industria automotive globale, perseguendo molteplici percorsi attraverso nuove tecnologie di propulsione per i veicoli commerciali, come l’elettrico puro, l'ibrido e le celle a combustibile a idrogeno", si legge in una nota ufficiale diffusa dal Gruppo.