Luca Di Salvo (Partito Democratico): incontro per una sanità che non lasci indietro nessuno

La campagna elettorale di Luca Di Salvo, candidato PD per il Consiglio Regionale del Piemonte, si conclude affrontando il tema dei tanti problemi della sanità pubblica. Un argomento molto sentito dal candidato, che figura tra le 3 priorità del suo programma, insieme ai trasporti e al salario minimo.

L’evento, oltre alle proposte migliorative portate avanti da Di Salvo, vedrà la partecipazione di Gianna Pentenero, candidata presidente Regione Piemonte; Mauro Berruto, parlamentare PD; Enrico Garello, medico di base.

Ma non è tutto, abbiamo intervistato Luca per sentire le sue impressioni su questa lunga maratona elettorale:

“Sono contento di poter incontrare nella piazza della mia città, i sostenitori e i simpatizzanti, a conclusione di questa campagna elettorale intensa, che mi ha permesso di incontrare e ascoltare migliaia di persone. Oltre 2.500 km percorsi in due mesi tra volantinaggi nei mercati e nelle piazze, incontri elettorali su temi concreti e d’interesse locale, mi hanno ancora più convinto sulle 3 priorità del mio programma: il rilancio della sanità, la lotta per il salario minimo e il potenziamento dei trasporti, cosa che ho provato in prima persona.

La maggior parte degli spostamenti li ho fatti in auto, perché la nostra zona, a sud di Torino, non dispone di collegamenti ferroviari integrati, in attesa del servizio ferroviario metropolitano 5 e della linea 2 della metropolitana. Il mio impegno sarà volto a rendere più efficiente e capillare il servizio pubblico locale, affinché sia più semplice muoversi per studio e per lavoro in tutto il territorio, in particolare pensando ai giovani.

Vi aspetto giovedì a Orbassano, per un ultimo momento di condivisione di questa avventura elettorale e per ringraziare con un brindisi chi mi ha sostenuto”.

Sito web: https://lucadisalvo.it/

Whatsapp +39 351 3045746

e-mail: luca.disalvo24@gmail.com