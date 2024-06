Pentenero: "Bene l'arrivo di Aixtron, ma a Orbassano ci sono 60 lavoratori che aspettano risposte"

"Ieri nell'entusiasmo per l'arrivo di un nuovo insediamento, quello della Aixtron, ci si è dimenticati dei 60 lavoratori della Av-el. Chiediamo all'azienda che arriva a Orbassano di porre attenzione a coloro che hanno sempre operato nel sito: la Av-el", afferma la candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Piemonte Gianna Pentenero.

"L'Av-el è un azienda del gomma plastica (stampaggio particolari in plastica per l'automotive) che da molti anni vive una situazione di difficoltà. Ora i lavoratori sono in contratto di solidarietà.