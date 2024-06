L'Arma compie 210 anni: le celebrazioni a Torino "dove tutto ebbe inizio"

Le autorità presenti

Chi si è distinto nell'ultimo anno

Nel corso delle celebrazioni sono stati premiati i militari dell'Arma che nell'ultimo anno si sono distinti in attività particolarmente meritorie: il Vicebrigadiere in congedo Gioacchino Salvi, il Vicebrigadiere Simone Frattolillo Dicitore, il Tenente Colonnello Antonio Campagna, oltre al gruppo composto dal Luogotenente Domenico Franciullo, il Maresciallo Fabio Carlo Gallo Lassere, il Brigadiere Domenico Stefano Arrotti, il Vicebrigadiere Giuseppe Cavallaro e gli Appuntati Rudy Casarola e Michele Caputo.



Il concorso per le scuole

Consegnato, inoltre, un riconoscimento all'istituto scolastico vincitore del concorso "l'amore vero non umilia, non ferisce, non uccide!" bandito nei mesi scorsi dal Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" in collaborazione con le maggiori istituzioni locali e incentrato sull'uguaglianza di genere.