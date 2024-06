"Open Company" apre al pubblico le porte delle imprese torinesi

Nell'ambito del programma di attività "Torino, spazio al futuro" che caratterizza l’anno in cui la città è Capitale della cultura d'impresa, nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 giugno le porte degli impianti produttivi di sedici aziende del territorio, associate a Unione Industriali Torino, si aprono eccezionalmente al pubblico con l’iniziativa “Open Company”.

Si tratta di un'occasione imperdibile per visitare e conoscere da vicino alcune realtà imprenditoriali ad alto tasso di innovazione che caratterizzano il tessuto manifatturiero torinese, all’interno delle quali i visitatori potranno compiere tour guidati gratuiti, su prenotazione, per dialogare con manager e dipendenti, approfondire la produzione e le novità tecnologiche impiegate, toccare con mano il lavoro di ricerca quotidianamente sviluppato.

A promuovere "Open Company" è la stessa Unione Industriali Torino (in collaborazione con Open House Torino), con la volontà di avvicinare i cittadini, in particolare le fasce più giovani della comunità cittadina, al mondo della produzione industriale e dell’impresa, offrendo la possibilità di confrontarsi in modo diretto con le storie di successo di alcune eccellenze cittadine e dell’area metropolitana, operanti nei settori più diversi, dall’aerospazio alla cosmetica, dal tessile all’energia, dai trasporti alla salute.