Ambrogio Invernizzi: “E’ fondamentale recarsi alle urne per esprimere il proprio pensiero”

“In questa settimana che conduce all’appuntamento elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno, ho a lungo ponderato l’opportunità di condividere pubblicamente una riflessione che attiene al futuro del nostro territorio e del nostro Paese” – dichiara Ambrogio Invernizzi – presidente Inalpi S.p.A. di Moretta (Cuneo).

“Da sempre, prima di tutto come cittadino e poi come imprenditore, ho usufruito della possibilità di esprimere il mio pensiero, un diritto costituzionale che abbiamo acquisito e che ritengo fondamentale debba essere onorato ogni volta che ci viene chiesto di indicare le nostre scelte. Ritengo infatti necessaria la partecipazione di ognuno di noi all’appuntamento che ci attende e mi permetto di esortare ognuno di voi a prendere parte a questo basilare momento di scelta”.

Invernizzi prosegue poi: “Ognuno di noi conosce, in ogni sua piega, la nostra terra, di cui apprezziamo ogni singola ricchezza, ma di cui sappiamo anche i bisogni, le esigenze che le nostre attività economiche e le nostre comunità esprimono, i progetti a cui dare priorità che rappresentano il vero e fondamentale percorso per la costruzione dello sviluppo e la crescita dell’intero sistema territoriale. Nei prossimi giorni saremo quindi chiamati a esprimere i nostri rappresentanti per il Parlamento Europeo e per il Governo della nostra Regione, coinvolti nella scelta di individui che sappiano trasmettere le nostre richieste e i nostri bisogni, alle istituzioni nelle quali entreranno a far parte. Un gesto che riveste ancora più importanza in un momento nel quale necessitiamo di persone, prima che di politici, di uomini e donne, prima che di candidati, che conoscano la nostra terra, che sappiano raccontarne i bisogni, che rappresentino in modo trasparente le nostre istanze. Ed è per questa ragione che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione il nome di Federica Barbero, professionista capace, profonda conoscitrice del nostro territorio, donna che vive questo nostro tempo con dedizione e onestà, attenzione verso i bisogni della comunità, con un impegno che arriva da lontano e che da molti anni la vede presente in numerose attività. Conoscenza, impegno, attenzione e presenza sono le caratteristiche che devono connotare chi verrà scelto e racconterà la nostra quotidianità alle istituzioni regionali ed europee e credo che Federica Barbero sarà la giusta scelta.



Federica Barbero è candidata alle elezioni regionali per Cuneo e provincia e alle consultazioni per il Parlamento europeo per la circoscrizione Nord-Ovest Piemonte – Liguria – Lombardia e Valle d’Aosta.