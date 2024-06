L'appello al voto di Luca Di Salvo, candidato alle elezioni regionali con il Partito Democratico [VIDEO]

Luca Di Salvo si prepara a correre per le elezioni regionali del Piemonte con il Partito Democratico nella circoscrizione di Torino e provincia.



33 annni, sposato con Giorgia dal 2016 e padre di Riccardo (5 anni) e Anna (2 anni). Amante dello sport, giocatore di basket fino alla serie D, di cui è stato capitano nell’ultimo anno.



Da nove anni lavora in una compagnia di assicurazioni di Torino, dopo due brevi esperienze lavorative a Roma e a Milano. Da giugno 2021 è segretario del Comitato regionale degli attuari del Piemonte.



Appassionato di politica e tesserato nel Pd dal 2016, nel 2018 ha preso parte alle primarie per il candidato sindaco del PD Orbassanese ottenendo il 47% per poi essere eletto consigliere comunale, con il record cittadino di preferenze.



Candidato sindaco del centrosinistra a Orbassano nel 2023, dove il centrosinistra, pur uscendo sconfitto, ha conseguito il miglior risultato degli ultimi 15 anni, riuscendo a far eleggere 5 consiglieri comunali del PD.







Per saperne di più visita il sito https://lucadisalvo.it/