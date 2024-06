L'appello al voto di Nadia Conticelli, candidata alle elezioni regionali con il Partito Democratico [VIDEO]

Nadia Conticelli si candida alle elezioni regionali dell’8 e 9 giugno in Piemonte. In corsa con il Partito Democratico sarà possibile votarla scrivendo il suo cognome, dopo aver messo una croce sul simbolo del partito, in tutta la provincia di Torino.





“Penso che il servizio pubblico sia un diritto per tutti i cittadini - spiega così la sua proposta elettorale Nadia Conticelli - questo diritto oggi in Piemonte non è garantito, In primis nella sanità, con lunghissime liste d’attesa e con la progressiva privatizzazione del servizio, non è garantito nell’assistenza che resta a carico dei cittadini, non è spesso garantito nei trasporti, perché il nodo infrastrutturale metropolitano non è stato ripristinato e molte linee, soprattutto quelle dei pendolari, chiuse durante il Covid, non sono state riattivate. Non è garantito con il taglio alle borse di studio che consentono alla scuola di essere un diritto universale per tutti. Ritengo un diverso futuro del Piemonte sia possibile."



