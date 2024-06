L'eroismo di un vice brigadiere e l'impegno contro la violenza di genere al centro della festa dei Carabinieri

Quest'anno il primo dei premiati, con la medaglia di bronzo al valore civile, è stato il Vice Brigadiere Gioacchino Salvi (ora in congedo), che ha ricevuto il riconoscimento direttamente dal Prefetto Cafagna, per essere intervenuto, in una notte del dicembre 2015, in un parco pubblico di Torino, dove un uomo armato di pistola minacciava un gesto anticonservativo: nell’occasione il militare, riuscì a mediare con l’uomo e poi con un gesto fulmineo lo disarmò e lo immobilizzò permettendo ai sanitari di intervenire e prendersi cura dello stesso.

L'Arma dei carabinieri ha appena festeggiato i suoi primi 210 anni e la celebrazione di questi giorni è stata l'occasione anche per ricordare due persone che si sono meritate la 'prima pagina' e una menzione speciale, oltre ad una battaglia di civiltà che vede da sempre i militari in prima fila.

Poi va ricordato il grande impegno sul tema della violenza, argomento di grande attualità, con un messaggio ai giovani per promuovere l’educazione alla legalità delle nuove generazioni, costruendo le fondamenta di una più civile convivenza. Quindi per lanciare un messaggio contro la violenza di genere, anche quest’anno sono stati coinvolti dai carabinieri vari istituti scolastici, che hanno contribuito alla realizzazione del Reel dal titolo “l’amore vero non umilia, non ferisce e non uccide!”.

Ultimo, ma non certo per importanza, il tributo e la doverosa menzione per il maresciallo capo in congedo Renato Quaglia, che il 25 aprile scorso ha compiuto 106 anni; risultando così il carabiniere più anziano d’Italia. Un esempio di longevità degno di applausi e complimenti.