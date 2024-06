Casa funeraria a Torino: come sceglierla

Una casa funeraria non è altro che un luogo in cui è possibile dare l’estremo saluto a una persona casa. Si tratta di uno spazio che è studiato e progettato per essere accogliente e al tempo stesso intimo, raccolto ma ampio: un ambiente che, per altro, può essere personalizzato in base alle più diverse necessità. Il momento del commiato, così, si sposta dalla camera mortuaria dell’ospedale o comunque da altri contesti che possono apparire freddi, come per esempio una casa di cura. Quello che viene garantito da una Casa Funeraria Torino , per esempio, è un servizio pensato per tutti.

A che cosa serve una casa funeraria

Una casa funeraria serve ad accogliere gli amici, i parenti e più in generale i conoscenti che desiderano, prima di un funerale, dare l’estremo saluto a una persona defunta. Tale momento può rappresentare sotto molti punti di vista un problema se viene relegato al contesto casalingo, magari semplicemente perché non c’è abbastanza spazio per il feretro; non va dimenticato, per altro, che questo deve essere collocato in un ambiente a temperatura controllata. Questo è uno dei motivi per cui conviene sempre prediligere una funeral home.

I momenti della veglia funebre

D’altra parte, accogliere i conoscenti all’interno della camera mortuaria di una struttura sanitaria può essere sconsigliabile per diversi motivi: si tratta, infatti, di un’esperienza che contribuisce a rendere malinconica una circostanza che già di per sé è venata di tristezza. Per di più, in un ospedale è necessario fare i conti con la totale carenza di riservatezza, caratteristica che invece in occasioni simili sarebbe essenziale. Come fare, allora, per evitare che la veglia funebre si trasformi in un problema? Questi momenti devono essere destinati al ricordo di chi non c’è più, ma anche all’atto delle condoglianze che familiari e amici porgono in vista del funerale. Ogni inconveniente può essere risolto ed eliminato grazie alle case funerarie.

Perché una casa funeraria è la soluzione ideale

Dopo il decesso di una persona cara, ciò di cui si ha bisogno è un posto che permetta di accogliere il feretro in condizioni ottimali: un ambiente che sia in primis rispettoso, in cui gli amici e i familiari possano giungere a dare l’estremo saluto e a porgere le condoglianze in piena riservatezza. La casa funeraria rispetta tali requisiti, poiché si propone come un contesto che pone in primo piano il rispetto del dolore. Ogni ambiente è studiato per andare incontro alla sensibilità delle persone che stanno vivendo un momento di forte difficoltà. Non solo: la casa funeraria è anche un posto in cui si ha la possibilità di trascorrere dei momenti di preghiera e di raccoglimento nella pace più totale. In un ospedale ciò non sarebbe possibile perché si avrebbe a che fare con il costante viavai delle persone che lavorano.

La casa funeraria di EuroFunerali

L’agenzia funebre EuroFunerali è operativa nella provincia di Torino e dispone di due case funerarie: una a Collegno Grugliasco in via Alessandro Antonelli 42 e l’altra a Torino in via Sestriere 21; sul sito eurofunerali.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito. Quello che viene garantito è un servizio supplementare, con l’offerta di due spazi pensati per le famiglie che devono fare i conti con il lutto e con ciò che ne consegue. La Casa del Commiato di Torino rappresenta l’ambiente nel quale le famiglie hanno l’opportunità di incontrarsi, ma anche per salutare e ringraziare coloro che arrivano a porgere le condoglianze.

Caratteristiche della Casa del Commiato di Torino

Tutte le famiglie possono contare su uno spazio riservato, che comprende oltre alla sala per il feretro anche un salotto anticamera. Le sale possono essere utilizzate per qualunque genere di cerimonia funebre, incluse le cremazioni, e sono disponibili sia per riti laici che per riti religiosi diversi da quello cattolico. La grande Sala del Commiato può essere sfruttata da coloro che desiderano celebrare sul posto la commemorazione funebre. Si tratta di un modo importante e prezioso per far sentire la vicinanza a chi vive un lutto, grazie al comfort che può essere offerto da uno spazio protetto e intimo. Che sia per un abbraccio o una preghiera, viene comunque assicurata la privacy necessaria.