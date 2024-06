Annamaria Poggio ritorna nella sua Collegno dopo l'Onorificenza in Brasile

Annamaria Poggio, cittadina di Collegno, è tornata nella sua città natale dopo aver ricevuto un'importante onorificenza a Teofilo Otoni, in Brasile per le sue attività di cooperazione internazionale. Annamaria è stata riconosciuta come cittadina onoraria per il suo impegno sociale, in particolare per la fondazione di case di accoglienza per l'infanzia e vari progetti a sostegno delle fasce più povere della popolazione.

Fondatrice dell'associazione italiana "Uai Brasil-Relamondo", Poggio è attivamente coinvolta in iniziative di assistenza ai senza fissa dimora a Torino. Al suo ritorno a Collegno, ha espresso la sua gratitudine per l'accoglienza ricevuta dal Sindaco Francesco Casciano e ha manifestato il desiderio di contribuire come volontaria anche nella sua città natale.

"Sono estremamente grata per l'accoglienza ricevuta", ha dichiarato Poggio, "mi auguro di poter nel prossimo futuro collaborare e dare il mio contributo come volontaria anche per la mia Collegno, che è sempre stata all'avanguardia per i servizi al cittadino, anche quelli in difficoltà e offre un'ottima qualità della vita".